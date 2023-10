Un nuovo hub per le vaccinazioni al centro commerciale

Un centro vaccinale pediatrico nei locali che si trovano al centro commerciale Perla verde. Gli uffici tecnici del Comune di Riccione hanno concesso il permesso di costruire in deroga a Coop Allenza 3.0 per la realizzazione in parte dei locali posti all’interno della struttura commerciale di un centro vaccinale pediatrico. Il centro sarà gestito dall’Ausl Romagna che ne farà un punto di riferimento per le famiglie riccionesi. Già in passato il centro commerciale Perla verde era stato un hub per le vaccinazioni. Era accaduto in occasione della campagna vaccinale in periodo di Covid, quando era necessario avere strutture ampie e facilmente raggiungibili dove concentrare grandi numeri in poco tempo.