Un nuovo locale nel cuore della movida

A Pasqua nuova apertura a sorpresa per un locale dedicato al poke in via Fiume a Cattolica, nel cuore della movida. È quello creato da due fratelli: Nicola e Riccardo Biagini (29 anni il primo, 32 il secondo). I due giovani imprenditori hanno già un altro locale identico a Gabicce Mare, a due passi dal mare, ma hanno deciso di ampliare la propria attività in provincia di Rimini. "Siamo stati tra i pionieri in zona a investire su questo prodotto – dice Nicola – Si tratta di un piatto variegato, sano, fresco e veloce, soprattutto estivo, composto da riso, proteine, frutta, vegetali. Abbiamo un marchio, Poke33, e oggi contiamo due punti vendita nel cuore turistico delle due città. Il locale di Cattolica sarà aperto tutto l’anno, 4 ore a pranzo e 4 a cena. Abbiamo un menù simile tra le due realtà, con prodotti di qualità, e ci saranno anche novità in estate".

Una bella sfida imprenditoriale in un momento non così facile, vista la crisi economica ed energetica. "In famiglia ci sono sempre piaciute le sfide – continuano i fratelli Biagini – Il primo nostro investimento è di 6 anni fa quando avevamo preso in gestione il ristorante Tinbota di Gabicce, insieme a un socio. Il momento non è facile, ma siamo consapevoli di avere esperienza nel settore ristorazione da anni. Siamo sicuri che tutto il nostro coraggio ci farà raccogliere i meritati frutti". Al momento con i due locali Poke33 darà lavoro a una decina di dipendenti, quasi tutti giovani. L’inaugurazione a Cattolica è in programma domani dalle 11.30.

Rita Celli