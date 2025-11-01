Un nuovo palazzetto nel centro sportivo: "Progetto ambizioso"

Un piccolo palazzetto per il centro sportivo Italo Nicoletti. Sono trascorsi anni da quando le raffiche di vento lacerarono la copertura del pallone della piastra polivalente all’interno del centro sportivo. Le associazioni che usavano quella struttura per fare attività vennero dirottate o ospitate in altre palestre. Da allora della piastra polivalente rimane uno scheletro. Ma nel 2026 partiranno i lavori, e non sarà più una semplice struttura geodetica, ma una sorta di piccolo palazzetto che potrà ospitare attività agonistiche. Anche il prezzo segue le ambizioni della giunta comunale arrivando a 1,4 milioni di euro. Per poter partire con i lavori si è dovuto attendere lo stanziamento delle risorse da parte dello Stato. L’opera è infatti inserita nel piano degli interventi urgenti finanziati dallo Stato per la ricostruzione delle infrastrutture sportive danneggiate dagli eventi alluvionali. Si tratta di 1,1 milioni di euro, inseriti nell’ordinanza firmata dal Commissario straordinario alla ricostruzione. Un milione di euro sarà utilizzato solo per la futura palestra.

"Lo sport a Riccione non è un costo, è un investimento sul futuro della nostra comunità, oltre che un prezioso volano per il turismo – dice la sindaca Daniela Angelini (nella foto) –. Il via libera al rifacimento della struttura geodetica del Nicoletti è un passo cruciale che ci permette di chiudere la ferita lasciata dall’alluvione e, soprattutto, di rilanciare con una visione ancora più ambiziosa. Lo stiamo dimostrando con i fatti e con le opere: dalla nuova piscina allo Stadio del Nuoto, alla riqualificazione energetica dell’impianto, dal rifacimento della pista di atletica e del manto erboso dello stadio alla riqualificazione dell’antistadio". La ricostruzione della palestra sarà totale, non recuperando nulla dell’attuale. "Sarà una struttura in grado anche di ospitare eventi sportivi di portata più piccola in alternativa al Playhall" spiega l’assessore allo Sport Simone Imola.

Andrea Oliva