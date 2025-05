Un nuovo parcheggio all’ospedale

Realizzato in tempi stretti il nuovo parcheggio all’ospedale Ceccarini di Riccione, inaugurato venerdì scorso e attivo da questo fine settimana. Il nuovo parcheggio è stato realizzato su un’area di 2.850 metri quadrati, su cui si trovava un edificio non più operativo di proprietà dell’Ausl Romagna. La struttura è stata demolita e al suo posto è stato ricavato un parcheggio capace di ospitare 84 posti auto.

Il Comune, nel realizzarlo, ha posto particolare attenzione alla fruibilità per gli utenti. Sono stati realizzati nove stalli riservati a persone con disabilità, due ‘posteggi rosa’ dedicati alle donne in gravidanza o con bambini piccoli, e due posti con colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Il parcheggio è illuminato con tecnologia led a basso consumo, dotato di videosorveglianza e pavimentazioni drenanti per la gestione delle acque piovane, oltre a percorsi pedonali protetti che collegano direttamente l’area con l’ingresso dell’ospedale.