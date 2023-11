Un nuovo parcheggio in piazzetta delle erbe

Piazzetta delle Erbe sarà a breve un nuovo polmone della sosta, a strisce blu, proprio a pochi passi dal centro commerciale di via Mazzini e via Bovio a Cattolica. L’annuncio giunge dalla sindaca Franca Foronchi che mette nel mirino la nuova piazza, da qualche mese nuova proprietà comunale a tutti gli effetti, come uno dei primi obiettivi all’interno del nuovo piano del traffico. "Dopo l’acquisizione di tale piazza dai privati per una cifra di circa 1 milione di euro, ora passiamo ad utilizzarla definitivamente come grande area di sosta a rotazione – spiega la sindaca – a pochi passi dal centro. Questa sarà la nostra filosofia, i parcheggi vicino al centro saranno a rotazione con strisce blu per favorire al meglio il flusso dei clienti dei negozi. Mentre i grandi parcheggi per lunghe soste, magari turistiche, saranno in periferia. Piazzetta delle Erbe sarà una grande risorsa, ora partiremo con la sua riqualificazione e l’attrezzeremo appunto per le soste a pagamento, anche per garantire nuove entrate alle casse comunali dopo la spesa piuttosto significativa per il suo acquisto". Una vicenda che si era conclusa nei mesi scorsi e che ora vedrà un nuovo parcheggio proprio a servizio del vicino centro commerciale cattolichino. Ma in ambito di traffico si annunciano altre nuove ed importanti modifiche. Proprio ieri scadevano i termini per presentare osservazioni da parte di cittadini e categorie economiche alle linee guida del nuovo piano del traffico che l’amministrazione comunale andrà a realizzare tra poche settimane. E la carenza di parcheggi è stato uno dei nodi più importanti sollevati anche dalle categorie economiche. Ma non solo. Sul tavolo vi è il futuro di alcune piste ciclabili (vedi via Matteotti) e di alcuni sensi unici (vedi via Del Prete), ma anche la futura zona a traffico limitato di sera al porto e sul lungomare, oltre al limite di velocità massima stabilito a 30 kmh in gran parte della città come ad esempio anche nella via Allende, al centro di continue polemiche per gli incidenti.

Luca Pizzagalli