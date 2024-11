Un nuovo parcheggio per l’ospedale. Sorgerà su un’area di 2.850 metri quadrati, liberata di recente con la demolizione di un edificio dell’Ausl che ospitava i vecchi ambulatori di dermatologia. Una volta completato, offrirà 84 posti auto, garantendo anche servizi dedicati quali 9 spazi riservati a persone con disabilità, 2 ‘posteggi rosa’ per donne in gravidanza o con bambini piccoli, e 2 stalli dotati di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. L’investimento complessivo sarà di 450mila euro, interamente finanziati con gli incassi derivanti dalla gestione dei parcheggi pubblici nella zona.