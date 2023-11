Un nuovo piano urbanistico. Territorio mappato coi droni

Per ridurre l’avanzata di nuovo cemento e quindi il consumo del territorio, il Comune di Coriano fa decollare i droni. Per delineare il nuovo Piano urbanistico generale, dopo un primo percorso di studi e analisi tra gli uffici tecnici comunali all’Urbanistica e i progettisti, ieri è partito il rilevo degli edifici presenti sul territorio rurale con droni. In municipio vogliono avere un quadro chiaro della situazione attuale. "Sarà una mappatura finalizzata esclusivamente all’aggiornamento delle informazioni urbanistiche ed edilizie" precisano dall’amministrazione comunale. Grazie alle fotografie che i droni scatteranno in volo, i progettisti e gli uffici entreranno in possesso di un quadro preciso sugli immobili presenti sul territorio. Consapevoli dell’agitazione chela cosa potrebbe generare tra i cittadini, in municipio hanno pubblicato una lettera sul proprio sito che spiega finalità e modalità dell’analisi. Inoltre viene garantita la tutela della privacy del materiale fotografico oggetto di rilievo. "Il tema dell’abitare e della salvaguardia del territorio è cruciale, specialmente adesso in cui l’economia, il settore dell’edilizia e delle costruzioni sono in continua evoluzione ed il comune di Coriano è pronto ad attrezzarsi in questa direzione – spiega l’assessore all’Urbanistica, Domenica Spinelli -.Il progetto di redazione del Pug sulla base dei dati raccolti con i droni consentirà di risparmiare tempo grazie all’apporto della tecnologia e di avere al contempo dati certi e attendibili. Il futuro Pug sarà uno strumento strategico per riqualificare il territorio tenendo conto della cultura e dell’identità del nostro territorio".