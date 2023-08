Un nuovo portale sul verde pubblico per i morcianesi

"Morciano città verde": si chiama così il nuovo portale di Anthea sul verde pubblico di Morciano con mappatura e censimento delle alberature sul territorio. "Si tratta di un sito – spiega il sindaco Giorgio Ciotti – frutto del censimento del patrimonio verde morcianese, realizzato da Anthea per volontà dell’amministrazione comunale". E da questo si evince che Morciano può contare su un patrimonio arboreo di ben 3.200 alberature distribuite nei viali ed in più di 50 aree comprensive di parchi urbani, piazze, viali, giardini scolastici, campi sportivi e 19 aree gioco. Sul nuovo portale vi sono dati, statistiche e funzionalità ecologiche degli alberi stessi con riflessioni sull’apporto fondamentale del verde alla vita dell’uomo. "Crediamo molto in questo tipo di censimento e tutela del verde – prosegue Ciotti – il nostro obiettivo è quello di arrivare ad un albero per abitante nell’arco dei prossimi 5 anni".

lu.pi.