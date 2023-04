Un nuovo progetto per accoglierne 24

Il Comune ha individuato un soggetto candidato alla realizzazione del progetto Sai, sistema di accoglienza e integrazione rivolto a migranti. Si tratta del consorzio Mosaico, cooperativa sociale esecutrice Millepiedi e Madonna della carità. È l’unico soggetto che si è presentato al bando aperto dall’amministrazione. In progetto Sai è altra cosa rispetto al Cas. Non si tratta dell’accoglienza straordinaria di migranti arrivati con gli sbarchi delle ultime settimane. Il Sai ha l’obiettivo di inserire nel contesto sociale a partire dal mondo del lavoro i soggetti a cui è rivolto. In provincia i progetti simili sono tre, gli altri due sono a Rimini per un totale di 61 persone di cui 21 minori. Il Comune di Riccione su questo progetto ha aperto un confronto con il ministero non considerando sufficiente la somma annuale prevista dallo stesso dicastero che si avvicina ai 400mila euro.