Un nuovo punto prelievi a Montescudo

Da ieri a Montescudo è operativo un nuovo punto prelievi, gestito dall’Ausl della Romagna, alla C.r.a. ‘S. Fantini’, nell’ambulatorio al piano terra. I prelievi vengono fatti il primo e il terzo martedì di ogni mese dalle 7.10 alle 8.10 per un totale di 15 posti disponibili a seduta. L’accesso è su prenotazione che può essere effettuata tramite i normali canali Cup, Farmacup e Cuptel. I referti potranno essere ritirati presso ogni Cup, in ogni farmacia convenzionata oppure online per chi è in possesso del fascicolo sanitario elettronico.