Un nuovo strumento per curare il cuore: "Consentirà valutazioni più accurate"

Un letto per conoscere nel profondo il cuore. Il Club Inner Wheel Riccione-Valconca ha donato un letto cicloergometro all’Unità operativa complessa di Cardiologia dell’ospedale Ceccarini di Riccione. "La donazione del letto cicloergometro s’inserisce in un progetto più ampio di potenziamento della nostra unità operativa – spiega il dottor Daniele Grosseto, direttore della Cardiologia del Ceccarini – in particolare per quanto riguarda la diagnostica non invasiva avanzata. Negli ultimi anni il reparto ha incrementato sia il numero di prestazioni offerte, sia la specializzazione in procedure di diagnostica cardiaca non invasiva più avanzate. In questo contesto, la donazione del letto cicloergometro completa le due precedenti donazioni del 2024 di due ecocardiografi di alta fascia". La nuova attrezzatura "permetterà di effettuare ecocardiogrammi durante l’esercizio fisico fisiologico, consentendo di valutare il cuore nelle sue funzioni principali (muscolo cardiaco e valvole) in modo più accurato. La strumentazione contribuisce così a una gestione più completa dei pazienti cardiopatici complessi e non possiamo che rivolgere il nostro più sentito grazie all’Inner Wheel Riccione-Valconca per questo importante contributo". Il Club Inner wheel Riccione-Valconca ha raccolto la somma grazie al progetto ‘Un battito di speranza’. A donare sono stati cittadini, imprese locali tramite cene sociali, un torneo di burraco e il Motor Fest 2025, che ha consentito di raccogliere 15mila euro.