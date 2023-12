Un nuovo tetto per l’antico villino Mattioli

Lavori sul tetto del villino Mattioli. Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per impermeabilizzare il tetto di quello che a tutt’oggi rimane la più antica casa di Riccione. Si tratta del villino che prende il nome dai conti Mattioli che lo ebbero in proprietà dal 1775. In precedenza la struttura era dei frati domenicani, costruita verso la metà del Settecento.

Un patrimonio cittadino che aveva le necessità di interventi urgenti per evitare danni irreparabili alle strutture. Pochi giorni fa sono arrivati gli operai per ripristinare l’impermeabilizzazione del tetto mettendo fine alle infiltrazioni. Un intervento che dovrà garantire un futuro al villino che agli inizi del Novecento diede i natali all’intellettuale cattolico Igino Righetti fondatore del Movimento Laureati dell’Azione Cattolica.

Proseguono intanto i lavori nel quartiere di San Lorenzo, nella via che ne riporta il nome. Il cantiere che ha visto il rifacimento dei tappetini stradali ha interessato un primo tratto del viale compreso tra viale Lavagna e viale Lombardia. I lavori una volta terminati avranno considerato il secondo tratto che va da viale Lombardia a viale Santa Maria Ligure ed infine l’ultima parte della strada, tra viale Santa Maria Ligure a viale Veneto.