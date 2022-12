Un nuovo ufficio postale aperto sei giorni a settimana

Come regalo di Natale arriva un po’ in ritardo. I verucchiesi, però, non si formalizzano e nonostante potranno in realtà scartare il regalo solo il 13 febbraio, applaudono. Da quella data, l’ufficio postale di Verucchio capoluogo torna all’orario pre-Covid: sarà di nuovo operativo sei giorni alla settimana. E le novità relative al servizio non finiscono: Poste Italiane trasloca in uno spazio più centrale e ampio. "Ringraziamo l’azienda per l’attenzione e la sensibilità dimostrata e per aver accolto la nostra proposta", commenta la sindaca Stefania Sabba. Da anni il malcontento nel capoluogo nei confronti del servizio di Poste Italiane era palese. Appena tre giorni di apertura e in luogo (via dei Martiri) senza alcun riparo contro gli agenti atmosferici e in una strada così stretta e trafficata che metteva a repentaglio anche l’incolumità dei clienti. I cittadini riuniti da Giorgio Beccari avevano posto la questione dopo un’assemblea al Teatro Pazzini. "È stato accolto il suggerimento di trasferire l’ufficio in un luogo più sicuro e Poste Spa si è accordata con un privato (il pittore Vincenzo Bronzetti) titolare di uno spazio in piazza Malatesta che dovrebbe dare anche la possibilità di ampliare la gamma dei servizi per la popolazione. E oggi l’azienda ci annuncia la riapertura dell’ufficio sei giorni a settimana". Se Verucchio ride, Poggio Torriana non può dire altrettanto con il bancomat rotto. A Perticara, invece, si festeggia San Silvestro con l’arrivo di un nuovo bancomat, "finalmente dopo 40 giorni di stop", applaude Giorgio Bucci.

m.c.