Un Oktoberfest a Porta Galliana: "Cerchiamo cinquanta dipendenti"

Un Biergarden unico nel suo genere con almeno 700 posti a sedere in un giardino con grandi alberi in centro storico. Sarà la chicca del quinto ristorante di Löwengrube, format in franchising che promuove in Italia il modello del ristorante-birreria tipico bavarese, e che ha trovato nel locale davanti a Porta Galliana gli spazi adatti a far nascere il nuovo ristorante in stile Oktoberfest. L’apertura è prevista in aprile. Il giorno esatto non c’è ancora, segno che gli ultimi dettagli vanno ancora messi a punto. All’interno la struttura potrà ospitare circa 200 clienti. Sarà una bierstube, termine con cui vengono definiti i caratteristici ristoranti birreria bavaresi.

Nelle ultime settimane i soci di Lowen Guys Srl, Filippo Fochi, Ferruccio Perdisa, Fabio Pasini e Gianni Ugolini, stanno cercando il personale. "Pensiamo a circa una cinquantina di dipendenti - premette Fochi -, ma non è affatto semplice trovarli qui a Rimini soprattutto in questo periodo dell’anno quando aprono anche le attività la mare. La settimana scorsa avevamo previsto 16 colloqui in un solo giorno, ma in 15 non si sono presentati, senza nemmeno avvisare e nonostante offriamo contratti annuali". Tolta l’incognita del reperimento di personale, il format del locale "proporrà il tipico ristorante bavarese e sarà centrato sulla clientela con una forte attenzione alle famiglie. Infatti al piano superiore vi saranno locali dove i bambini potranno divertirsi con giochi che seguono il metodo Montessori, mentre i genitori potranno rilassarsi al tavolo in compagnia. Daremo anche la possibilità di prenotare il telecomando. Nel locale ci saranno più schermi e se un gruppo volesse vedere un programma sportivo particolare presente sulle piattaforme a disposizione o perché no la partita di amici trasmessa un Facebook, può prenotare il telecomando e vedersela". La vera novità sarà il Biergarden. "E’ la prima volta, dopo i quattro ristoranti che abbiamo aperto, che possiamo realizzarla in un vero e ampio giardino immerso tra grandi alberi". I quattro soci hanno già aperto ristoranti a Bologna, Modena, Ravenna e Casalecchio di Reno. "Inizialmente in riviera guardavamo a Riccione. Poi un amico ci ha fatto conoscere questo spazio e abbiamo subito chiuso il contrtto. Era l’inizio del 2023. Siamo arrivati un po’ lunghi complice la burocrazia, ma ora possiamo aprire".

Andrea Oliva