"Un oltraggio alle nostre vittime di guerra"

Vittime di guerra dimenticate. Il cippo che dovrebbe ricordarle è avvolto dai rovi, abbandonato. "Coriano si è dimenticata persino del loro ricordo e questo fa ancor più male - tuonano dalla lista di Coriano futura - Non c’è rispetto nemmeno per le vittime di guerra. Fa davvero male vedere il cippo commemorativo di via Ca’ Fornaci in quelle condizioni: completamente avvolto da rovi ed erbacce in un luogo che dovrebbe essere deputato alla memoria". Per l’opposizione, "a regnare sono degrado e incuria. Non è un bel servizio quello che rendiamo ai martiri corianesi, e non solo". Il cippo venne inaugurato il 25 aprile 2004. Da allora è lì a ricordare le 40 vittime civili delle Saline. Tra il 4 e il 15 settembre 1944, quando la battaglia della Linea Gotica infuriava, in quella zona persero la vita sepolti dal crollo dei rifugi sulle sponde del Rio Melo dove avevano trovato riparo. Ciò che non fece il crollo lo fecero le bombe sganciate dagli aerei alleati il 10 settembre nel tentativo di colpire alcune postazioni tedesche. Morirono donne, uomini e bambini.