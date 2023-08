Un omaggio ai classici del pop e del rock Il quartetto Eos presenta ‘Whole lotta love’

Continuano i martedì in musica gratuiti in piazza Malatesta, con un quartetto di musicisti, l’Eos, che da anni porta avanti un discorso musicale di stile e di talento. Nell’Arena Francesca da Rimini si terrà un emozionante omaggio ai classici del pop e del rock, con qualche incursione nella grande musica da film e nei tanghi di Piazzolla in un concerto che prende il titolo da una celebre hit dei Led Zeppelin, Whole Lotta Love. Matteo Salerno al flauto, Aldo Capicchioni al violino, Aldo Maria Zangheri alla viola ed autore degli arrangiamenti, Anselmo Pelliccioni al violoncello si esibiranno ispirati dalla bellezza della rocca malatestiana, con nuovi arrangiamenti di super classici pop e rock, con qualche incursione immancabile nella musica da film e nei tanghi di Piazzolla, con la magia di una piazza rimessa a nuovo. La rassegna Sgr Live continua così stasera, alle 21.30, a incantare il pubblico con serate ad ingresso gratuito.