Un omaggio alla Carrà e tanta ironia nelle note dei Romagna Brass

Un viaggio ironico che ha appassionato il pubblico. È quello portato in scena domenica scorsa dai Romagna Brass durante uno dei tanti appuntamenti della Rassegna musicale d’autunno a San Marino. Il quintetto di ottoni romagnolo ha esordito con la Marcia trionfale dall’Aida di Verdi, per poi andare su un Morricone d’hoc, con la tromba solista della colonna sonora di ‘900’. Il viaggio è continuato con una miscellanea delle colonne sonore prodotte principalmente dai fratelli De Angelis per gli iconici film di Bud Spencer e Terence Hill e Spider Man Theme. E si è concluso con un omaggio alla Romagna con Tanti auguri di Raffaella Carrà e l’immancabile Romagna mia di Secondo Casadei. Un programma eterogeneo, apparentemente disarticolato, ma in realtà omogeneo e gradevole.