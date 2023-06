Un ombrellone per ripararsi dalle ’bufale’

Manuel Spadazzi

Piove sul bagnato. Nella Romagna flagellata dall’alluvione, dobbiamo fare i conti anche con il diluvio di fake news che sta facendo annaspare il turismo. Eppure da Cervia a Cattolica gli hotel sono aperti e completamente funzionanti, le spiagge pure. E Rimini ha iniziato l’estate col piede giusto. Lo show di Vasco Rossi, la fiera del wellness, i tanti concerti di questi giorni e un cartellone ricchissimo da qui a settembre. Basterebbero le immagini dei 10mila in festa l’altra sera a piazzale Fellini, o della spiaggia gremita per le Frecce, per far capire che la Riviera c’è ed è ripartita. E basterebbe un po’ più di prudenza da parte di certi siti delle previsioni meteo. Va bene ricordarsi gli ombrelli, ma non dimentichiamoci degli ombrelloni...