Un operatore e tre mediatori per l’accoglienza profughi

Per attività presso centri di accoglienza per i profughi, una cooperativa operante nei territori di Bellaria e Pennabilli sta cercando un operatore sociale che sia preferibilmente in possesso di una laurea umanistica. Si richiede la conoscenza della lingua francese. Indispensabile il possesso di patente B e auto propria. Contratto a tempo determinato con orario a tempo parziale pari a 35 ore settimanali. La stessa cooperativa cerca anche 3 mediatori culturali madrelingua arabo. Si richiede anche la conoscenza della lingua francese o inglese (livello C1). Indispensabile l’iscrizione all’albo dei mediatori culturali e auto propria. Contratto a tempo determinato con orario a tempo parziale. Annunci rivolti a candidati ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006). Dopo essersi registrati con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it), per candidarsi occorre cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse.