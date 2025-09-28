Un paese piange Federico Morvillo. Palloncini e fumogeni al funerale, ricordato il 29enne scomparso

La piccola chiesa di Trarivi, frazione di Montescudo, ieri pomeriggio non riusciva a contenere il dolore e l’affetto di un’intera comunità. Amici, parenti, conoscenti: a centinaia si sono stretti attorno alla famiglia di Federico Morvillo, il 29enne che giovedì ha perso la vita dopo l’incidente in scooter avvenuto domenica scorsa, a pochi chilometri da casa. Dentro e fuori dal sagrato della chiesa, centinaia di persone hanno voluto accompagnare Federico nel suo ultimo viaggio. In silenzio, con sguardi bassi, occhiali scuri a nascondere lacrime e occhi gonfi; ma anche fumogeni colorati e palloncini lasciati verso il cielo, per ricordare un ragazzo pieno di vita.

Il silenzio iniziale è stato interrotto solo dall’arrivo del feretro, accolto da applausi carichi di dolore. Federico, per tutti, era il ragazzo dal sorriso facile, capace di alleggerire le giornate con la sua simpatia e con un’umanità che non passava inosservata. Durante l’omelia, don Paolo Lelli ha ricordato il cuore grande di Federico, sottolineando la scelta generosa della famiglia: l’espianto degli organi, perché il suo amore per la vita potesse continuare a donarne ad altri. "La presenza di così tante persone qui ne è una testimonianza – ha detto il parroco –. Il suo passaggio in questa vita ha lasciato un segno indelebile in ciascuno di noi". Lo sguardo dei presenti correva inevitabilmente alla foto sull’altare: Federico in mare, in forma, sorridente, durante uno dei suoi tanti viaggi.

"Amava scoprire il mondo e al ritorno mi raccontava ogni avventura – ha voluto ricordare la sorella Sofia, con la voce rotta dal pianto –. Mi mancheranno i regalini che portavi, anche solo per farmi sapere che pensava a me. Sarò orgogliosa un giorno di raccontare ai miei figli che grande zio hanno avuto, anche se soffrirò sapendo che non potranno conoscerti. E anche nel tuo ultimo viaggio hai voluto fare del bene: il tuo cuore e il fegato salveranno un bambino e un adulto, così come i reni. La cute e i tessuti del dorso aiuteranno gli ustionati e donne con il tumore al seno e le cornee doneranno la vista a chi non ce l’ha". Anche le cugine Giulia e Carolina hanno voluto ricordare la sua ironia. "Ti incontrerai con la nonna lassù, e chissà quante sigarette fumerete insieme. Te ne sei andato come vivevi, con un colpo di scena, l’ennesimo scherzo che non ci aspettavamo. Ma questo ci ha fatto più male di tutti".

Alla fine della cerimonia, sotto la pioggia, mamma Cinzia si è lasciata andare a un pianto disperato, sorretta dall’abbraccio del marito Diego e dei figli Andrea, Mattia e Sofia, stretti insieme nel dolore ma soprattutto nella vicinanza di una famiglia. L’uscita del feretro è stata accompagnata da lunghi applausi, dal suono del clacson della Volvo tanto amata da Federico, perché lui non avrebbe voluto silenzio, ma rumore, vita, energia. Sul piazzale poi i palloncini bianchi con le foto dei momenti più belli e quelli argento a forma di cuore si sono alzati verso il cielo, insieme ai fumogeni rossi e blu. Un omaggio rumoroso, colorato, pieno d’affetto, proprio come Federico avrebbe desiderato. "Se ci vedessi tutti qui, sicuramente ci prenderesti in giro – ha concluso Sofia –. E allora facciamo casino, proprio come vorresti tu".