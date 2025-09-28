Un palasport da serie A per Rbr. Da oggi 400 posti in più al Flaminio: "Ora possiamo sognare in grande"

Il viaggio verso il sogno di tornare tra i ’grandi’ del basket è ricominciato nel migliore dei modi. Dopo la bella vittoria a Milano nella prima di campionato, oggi la Dole Rimini scenderà in campo al Flaminio contro Rieti per cercare il secondo successo di fila contro Rieti. E lo farà, finalmente, in un palazzetto rinnovato e più ampio. Con una capienza da serie A. I lavori per ampliare i posti del palasport si sono conclusi da qualche giorno, giusto in tempo per il campionato. L’altro ieri la commissione di vigilanza comunale per locali e pubblico spettacolo ha effettuato l’ultimo e decisivo sopralluogo al Flaminio, dando parere favorevole all’aumento di capienza della struttura, che è passata da 3.100 a 3.500 posti. Un incremento che consentirà alla squadra biancorossa, in caso di promozione, di avere un palazzetto adeguato alle rigide norme imposte dalla Federazione italiana pallacanestro. In A1, la capienza minima è di 3.500 posti.

Nonostante la promozione sfumata nella passata stagione, il Comune ha deciso di svolgere comunque i lavori per aumentare la capienza del Flaminio. Era quello che Rbr chiedeva da tempo. L’unica soluzione possibile, per la società biancorossa e per i tifosi, che non vogliono soluzioni di ripiego in caso di ritorno in A1 (come la ventilata ipotesi di giocare alla Fiera). L’intervento di riqualificazione del palazzetto, affidato ad Anthea, è partito ad agosto. "I lavori sono serviti a installare le nuove file di sedute nella parte superiore delle tribune laterali, e a realizzare una fila aggiuntiva di posti antistante il settore D delle poltrone centrali. Durante i lavori sono state realizzate anche nuove barriere di separazione nel settore ospiti "per incrementare i livelli di sicurezza dal palazzetto", sottolinea Palazzo Garampi in una nota. Questo era uno degli interventi di adeguamento più urgenti, più volte sollecitato negli anni anche dalla Questura.

"La nuova configurazione ottenuta grazie ai lavori – prosegue l’amministrazione – ha portato la capienza complessiva del Flaminio da circa 3.100 posti a oltre 3.500, raggiungendo così la soglia richiesta per il campionato di massima serie". Il Comune ha stanziato – quasi – 200mila euro per i lavori. Un investimento che "rappresenta una scelta strategica per il futuro del palazetto Flaminio, sempre più punto di riferimento in città per l’attività agonistica e l’aggregazione sociale".

Risolta la questione del basket, resta ancora da sciogliere il nodo della vecchia piscina del palazzetto. L’impianto verrà chiuso non appena sarà in funzione la nuova piscina realizzata a Viserba. Di riqualificare la piscina del palazzetto non se ne parla. Come ha ribadito più volte, anche in consiglio comunale, l’assessore allo sport Michele Lari. La piscina "è ormai troppo vecchia e inadeguata per gli standard richiesti oggi. Riqualificarla avrebbe un costo insostenibile". Ma ancora a Palazzo Garampi sanno cosa fare al posto della piscina.

Manuel Spadazzi