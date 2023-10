Un ‘pallone’ per la piscina esterna: "Così la useremo fuori stagione"

Autunno sempre più caldo e in Polisportiva cresce la voglia di utilizzare la piscina olimpionica esterna anche fuori stagione. "Ci stiamo lavorando", dice il presidente Michele Nitti. Quest’anno la piscina esterna è rimasta aperta fino al 24 settembre, oltre il previsto per effetto delle richieste dei corsisti che volevano nuotare all’aperto visto il caldo eccezionale. Ma le temperature diurne continuano a essere alte, ben sopra la media. Se si fa il bagno al mare è pensabile di sfruttare l’impianto esterno anche in autunno. "Purtroppo oggi l’escursione notturna raffredda l’acqua della vasca e non si riesce a utilizzare l’impianto nelle ore diurne – premette Nitti –. Tuttavia c’è richiesta e mi riferisco anche alle squadre, italiane e straniere, cosa che ci ha portato a fare verifiche, tutt’ora in corso". Due sarebbero le soluzioni che si stanno vagliando. La prima: "Un telo che consenta la copertura della vasca nelle ore notturne così da mantenere la temperatura dell’acqua". Si tratta di materiali evoluti e non a buon mercato. I contro "sono il fatto che l’utilizzo diurno è ovviamente limitato alle condizioni meteo e in determinate ore del giorno". Altrimenti c’è il ‘pallone’. "Stiamo pensando anche a una copertura, cosa che consentirebbe di avere un ampio utilizzo della struttura. Qui i contro sono i costi energetici per riscaldare l’ambiente. Molto dipenderà dalle tariffe e dalle scelte nazionali relative ai costi energetici. Non possiamo fare scelte avventate, ma vogliamo verificare tutte le condizioni per offrire un servizio più ampio anche lontano dall’estate".

a. ol.