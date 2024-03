Un parco dedicato alla ’leonessa’. Nasce il giardino Marilena Pesaresi

Un giardino per la ’leonessa’ di Rimini. Tra le nuove intitolazioni di strade e parchi della città, ce ne sarà presto anche una dedicata alla dottoressa Marilena Pesaresi, la missionaria che ha passato quasi tutta a sua vita a curare i malati in Africa e ha aperto un ospedale a Mutoko, in Zimbabwe. Alla Pesaresi, scomparsa il 29 dicembre del 2018 all’età di 86 anni, verrà intitolato il parco tra le via Quintino Quagliati, Acquario e dell’Abete, nel quartiere in cui la dottoressa riminese (che fu premiata anche con il Sigismondo d’oro per la sua attività) ha trascorso momenti della sua vita. Così ha deciso all’unanimità ieri la prima commissione consiliare di Rimini su proposta dell’Associazione toponomastica femminile che, in occasione della festa dell’8 marzo, aveva chiesto a tutte le città italiane di dedicare luoghi e spazi ad almeno tre donne di rilevanza locale, nazionale e straniera.

Oltre a quella per Marilena Pesaresi, la commissione ieri ha deliberato le intitolazioni per l’attivista americana Rosa Parks e l’avvocata e politica Tina Lagostena Bassi. Alla Parks (1913-2005), icona della difesa dei diritti degli afroamericani dopo l’arresto nel dicembre 1955 per essersi rifiutata di cedere il posto a sedere sul bus a un bianco, sarà intitolato il giardino tra le vie Massimo d’Azeglio e Circonvallazione Occidentale.

La rotonda tra via Flaminia Conca, via Giovanni Fantoni e via Licio Giorgeri, vicino al tribunale, porterà invece il nome Tina Lagostena Bassi (1939-2003), donna che ha dedicato la sua vita alla legge, in particolare in difesa dei diritti delle donne.

La commissione ieri ha approvato anche intitolazioni. La rotatoria tra via Secchiano, via Carmen, via Turandot e via Padulli porterà il nome del grande tenore Luciano Pavarotti, scomparso nel 2007. A don Luigi Tiberti, sacerdote e insegnante morto nel 2010, sarà invece dedicato il parcheggio in via Flaminia, vicino alle scuole dove per tanti anni è stato professore di religione. Ma tra le nuove intiIolazioni c’è spazio anche per una squadra che ha scritto la storia del nostro calcio ed è diventata leggendaria. Il parco in via della Fiera vicino alla scuola La Coccinella diventerà il giardino del Grande Torino, in omaggio alla squadra granata scomparsa nell’incidente aereo di Superga del maggio del 1949 consegnò alla leggenda. "Le nuove intitolazioni – dice l’assessore Francesco Bragagni – abbracciano personalità e storie molto differenti tra loro, ma tutte cariche di valore. Proposte che rendono omaggio a tre donne che hanno fatto parlare le loro azioni, al Grande Torino, a un grande artista come Pavarotti e a don Tiberti, che tanto ha dato ai riminesi".

Manuel Spadazzi