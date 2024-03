Un parco e cento alberi lungo il rio Melo

Un corridoio verde che diventa un vero e proprio parco a partire dal porto canale risalendo il Rio Melo. Due numeri per rendere l’idea del cambiamento degli spazi verdi esistenti. Il primo sono i 11.880 arbusti che verranno utilizzati per realizzare aree ben definite nel progetto del Comune. Il secondo sono i 117 alberi che verranno piantati. In realtà c’è anche un terzo elemento che contribuisce a dare la misura delle intenzioni della giunta Angelini. Sono i mille metri quadrati di suolo che verranno desigillati, ovvero scomparirà il cemento in favore del verde. Tutto questo accadrà lungo il rio Melo, nel tratto compreso tra il porto canale e i laghetti Arcobaleno dove l’amministrazione vede di buon occhio una gestione privata dei servizi e delle attività al fine di dare realmente alla città e ai turisti un polmone verde che risalga il torrente, dove trascorrere le giornate o fare una escursione partendo dal lungomare.

Il progetto per la ’Rivoluzione green’, come lo ha chiamato il Comune, è stato ammesso a finanziamento regionale per la riqualificazione di tutta l’area a monte del porto canale. Il bando regionale per la ‘Progettazione e realizzazione di infrastrutture verdi e blu in aree urbane e periurbane’ prevedeva uno stanziamento complessivo di 18 milioni di euro e la fine lavori entro il 30 giugno 2026. Dei 64 progetti presentati quello riccionese si è piazzato in dodicesima posizione. Il costo complessivo dell’intervento è stimato in 1 milione e 875mila euro. Non è ancora stato quantificato il contributo regionale che dovrebbe comunque essere consistente.

Gli interventi di forestazione verranno localizzati nelle aree di prossimità rispetto al centro abitato.

Il progetto prevede la realizzazione di tre punti di connessione al corridoio naturale con la sua vegetazione lungo il corso d’acqua. Gli interventi di forestazione avverranno nelle vicinanze della rotatoria di viale Venezia, nell’area limitrofa al cimitero, all’interno del parco degli Olivetani. Nel parco degli Olivetani verrà appositamente progettato un ‘healing garden’ per promuovere e migliorare la salute e il benessere delle persone,

Soddisfazione da parte della sindaca Daniela Angelini e dell’assessore all’Ambiente e all’Urbanistica Christian Andruccioli: "Riconosciuta la qualità del progetto che potrà così contribuire a cambiare la cartolina della nostra città, rendendo il territorio urbanizzato resiliente ai cambiamenti climatici, grazie ad una strategia complessiva di rigenerazione urbana costruita sul potenziamento del verde, degli ecosistemi naturali e della mobilità ciclabile".

