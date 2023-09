Un parco in memoria di Emma Rossi

Cerimonia di inaugurazione ieri del Parco intitolato ad Emma Rossi. Il presidente dell’associazione, Enrico Guidi, in apertura del suo intervento ha dato lettura di un messaggio inviato per l’occasione dai Capitani Reggenti. Quindi ha ricordato come l’intitolazione sia nata da un’Istanza d’Arengo proposta dall’associazione Emma Rossi lo scorso anno e approvata dal Consiglio grande e generale. Ha inoltre spiegato che "le installazioni collocate all’interno del parco, opera degli architetti Maurizio Del Din e Gino Zani, finanziate dall’associazione e già donate all’Eccellentissima Camera, posizionate in sequenza, definiscono un percorso che intende dare concretezza al ricordo e nello stesso tempo invitare alla riflessione, realizzando un legame non solo formale tra Emma Rossi e il parco che le è stato appena intitolato".