Un parco per Clelia: 14mila bimbi nati grazie a lei

È stata la mamena, l’ostetrica di tante generazioni di riminesi. Si conta che Clelia Granci, in mezzo secolo di professione, abbia aiutato a venire al mondo circa 14mila bambini. Ora Clelia verrà ricordata, per sempre, nella sua Corpolò. Sabato alle 10 si terrà la cerimonia per intitolare il parco della frazione, tra via Gradizza e via Belvedere. Alla cerimonia interverrà l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli per rendere omaggio, con familiari e amici, alla conosciutissima ostetrica. Nata a Rimini il 4 febbraio 1933, da genitori corpolesi (madre postina e infermiera, padre muratore), Clelia ha conseguito conseguendo il diploma di ostetrica nel 1957 all’università di Bologna. Inizia subito a svolgere la professione: per lei è una vera e propria missione. Assiste le partorienti, spesso a casa, seguendole dall’inizio della gestazione ai periodi successivi alla nascita. La maggior parte delle nascite a quel tempo avvenivano ancora in casa. Clelia va ovunque, macinando chilometri su chilometri, prima in sella alla Vespa e poi al volante di una 600. È stata tra le prime donne in Valmarecchia a guidare. Si è sempre distinta per la sua disponibilità, l’umanità e la dedizione, accorrendo a tutte le chiamate a ogni ora del giorno e della notte.

E c’è un episodio che racconta, più di tanti altri, che donna fosse Clelia. Un giorno, quando lavorava alla clinica Villa Paltrinieri, ricevette una chiamata urgente da Santa Cristina, mentre imperversava una bufera di neve. Con la sua auto da sola non ce l’avrebbe mai fatta, e la macchina dei carabinieri di Corpolò era rotta. Così Clelia decise di andare a piedi a casa della donna che stava per partorire. Cinque uomini armati di badile iniziarono a farle la ’rotta’, permettendo poi ai vigili del fuoco di accompagnare l’ostetrica. Clelia Granci ha svolto la professione per mezzo secolo, fino alla metà degli anni 2000. È morta nel 2012, ma la riconoscenza e la stima delle persone che hanno avuto modo di conoscerla è ancora oggi più viva che mai.

m.c.