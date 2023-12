Un parco sportivo nella ex cava a Sant’Ermete

Con l’approvazione nel Consiglio comunale di martedì è arrivato il via libera al progetto per la realizzazione di un parco sportivo a prevalente vocazione ciclistica sul terreno della ex cava d’argilla VeVa a Sant’Ermete, presentato nelle sue linee generali lo scorso 2 ottobre alla cittadinanza. In dettaglio, il progetto privato promosso dalla Fondazione Berardi riguarda un’area di 22 ettari (220mila metri quadrati) che ospiterà diverse attività sportive in primo luogo legate alla bicicletta, a partire da un circuito ciclistico lungo oltre 2000 metri che potrà essere suddiviso in quattro percorsi di diversa difficoltà – utilizzabili in modo autonomo o simultaneamente a seconda del regime di allenamento o di gara – per competizioni da mezzo km, 1 km e 2 km o multipli.

Un’area di 10mila metri quadrati sarà invece dedicata alla mountain bike, utilizzando il pendio derivante dalla precedente attività estrattiva, salvaguardando la vegetazione spontanea presente, sfruttando l’andamento del terreno e lasciando inalterata la valenza paesaggistica dell’area: qui prenderà vita un circuito naturalistico immerso nel verde con tre anelli diversi e difficoltà medioalta per una lunghezza totale di 1 km. Oltre ai due circuiti ciclistici, pensati per ospitare competizioni regolamentari di Coni e Federciclismo, il parco ospiterà al suo interno altre attività sportive agonistiche e dilettantistiche. L’area skateBmx avrà un’estensione di circa 3600 metri quadrati, di cui mille dedicati alla disciplina street e 860 per la disciplina park, oltre ai servizi annessi.