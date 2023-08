Un Party anni ’80 al Parco degli artisti di Rimini, su via Marecchiese, oggi alle 21. Con Paolo Croci Veejay, Sergio Casabianca e le Gocce con il concerto MASH UP & cocktail, con la musica di Rimini Classica. Alle 21, Sergio Casabianca e le Gocce si esibiscono con il concerto MASH UP. Dalle 23 la musica e le immagini di Paolo Croci Veejay. Biglietti sono disponibili su: www.liveticket.itevento.aspx