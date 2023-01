"Un passo avanti importante, ma il cambio culturale è lento"

Un passo in avanti importante lungo la strada del cambiamento culturale. La onlus riminese ‘Rompi il silenzio’ giudica positivamente l’iniziativa annunciata da Ana (Associazione nazionale alpini) per il contrasto della violenza di genere, della discriminazione e dei "comportamenti inadeguati". Un’iniziativa nata sull’onda della bufera mediatica venutasi a creare nel maggio dello scorso anno, durante l’adunata nazionale delle penne nere andata in scena proprio a Rimini. Una tempesta perfetta si era abbattuta sulle penne, dopo le centinaia di segnalazioni di presunte molestie denunciate da movimenti e associazioni a difesa della donna, tra cui ’Non una di meno’, ’Casa Madiba Network’ e ’Pride OFF’. Una battaglia che aveva visto in prima linea il Coordinamento dei Centri antiviolenza dell’Emilia Romagna, del quale fa parte anche la onlus riminese ‘Rompi il silenzio’.

"Del comunicato Ana – osserva la presidente dell’associazione, Roberta Calderisi – è importante, a nostro parere, sottolineare un passaggio in particolare, nel quale si indica, primo tra gli obiettivi del progetto di sensibilizzazione, ’il saper riconoscere i comportamenti inadeguati’, allo scopo di evitarne il verificarsi. Concordiamo senz’altro sulla necessità di agevolare un cambiamento culturale, lento e faticoso come tutti i cambiamenti culturali, attraverso una diversa definizione di molestia". "Molto spesso – prosegue Calderisi – la difficoltà si gioca sugli ostacoli a un corretto relazionarsi posti da un retroterra culturale non adeguato ai tempi. Oggi, sicuramente, molestia non è ciò che era ieri. Oggi definire cosa sia molestia è un compito che spetta innanzitutto a chi la subisce. Nello stesso tempo è doveroso rilevare che per noi la molestia non è un comportamento semplicemente "inadeguato", ma una vera e propria forma di violenza. Ed è anche considerando queste differenze nel riconoscere rilevanza e gravità a questi comportamenti, che ci sentiamo di condividere il percorso scelto da Ana, centrato sull’ascolto delle voci delle donne. Ci rendiamo senz’altro disponibili per questa e per altre iniziative analoghe: senza ascoltare e accogliere la testimonianza delle donne che subiscono e non intendono più subire molestie fisiche o verbali nessuna azione di prevenzione e contrasto alla violenza può ottenere risultati" conclude la presidente di ’Rompi il silenzio’.

Anche la Procura di Rimini aveva aperto un fascicolo per fare luce su uno dei presunti episodi di molestia fatti risalire alle giornate tra il 5 e l’8 maggio: in seguito la querela era stata però archiviata.