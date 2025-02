Un passo avanti per la viabilità

"Quella del sottopassaggio di via Euterpe è una questione che va avanti da quasi due anni ed è ormai ora che si arrivi alla fine – dice Giacomo Artrusi -. Ho visto attentamente le foto sui social e mi sembra che sia stato fatto un bel lavoro. Rimini sta diventando sempre più bella, un passo alla volta, però non bisogna abbassare la guardia. Occorre manutenzione e non lasciare alla malora il sottopasso, come ad esempio quello di via Pascoli. Fino ad adesso la statale 16 era sempre bloccata, soprattutto nelle ore di punta, con biciclette che si trovavano ad attraversarla anche nel buio della notte. Spero che ora la situazione migliori, ma sono fiducioso"