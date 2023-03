Un patto in nome della cultura, per digitalizzare gli archivi dei grandi poeti dialettali santarcangiolesi e del Festival del teatro. Va in questa direzione l’accordo stretto tra il Comune di Santarcangelo e l’università di Modena e Reggio Emilia. La collaborazione, della durata di 5 anni, nasce con lo scopo di dare rilevanza scientifica al progetto di archivio che raccoglie alcune delle esperienze culturali più significative del dopoguerra a Santarcangelo, e cercare fondi per l’imponente lavoro della digitalizzazione del materiale. Nell’accordo, è previsto anche che gli studenti universitari possano svolgere periodi di tirocinio, realizzare tesi di laurea in collaborazione con il Comune, la FoCuS (la Fondazione culture Santarcangelo) e il festival di Santarcangelo dei teatri.

Inoltre l’università potrà fornire docenti, ricercatori e personale tecnico per le varie attività, nonché organizzare convegni e seminari. "Grazie all’accordo con l’università di Modena e Reggio Emilia – osserva la vicesindaca Pamela Fussi – si rafforza quella rete di collaborazione e condivisione del sapere, estremamente preziosa sia per la realizzazione di progetti importanti, sia per la crescita professionale di studenti e operatori. Da sempre, e più di ogni altro settore, la cultura a Santarcangelo – continua la vicesindaca – crea nuove connessioni per allargare gli orizzonti al di là dei confini comunali".