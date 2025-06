Un patto per l’aeroporto: "Così lo faremo decollare"

Il futuro dell’aeroporto è stato il tema al centro dell’incontro tra il presidente di Confcommercio, Giammaria Zanzini e l’amministratore delegato di AIRiminum, Leonardo Corbucci. "Tutti devono fare la propria parte" è il leitmotiv ripetuto da Zanzini a margine del confronto. Un appello al settore pubblico, ma anche ai privati, per far spiccare definitivamente il volo allo scalo di Miramare. "L’aeroporto – premette Zanzini – è un’infrastruttura cruciale per tutto il nostro territorio: la sua importanza per la nostra economia è certificata dai numeri, soprattutto quelli, imponenti, dell’indotto determinato dai flussi di arrivi e partenze. Ogni milione di passeggeri che varca le porte di un aeroporto genera 800 milioni di indotto sul territorio". "Numeri – aggiunge il presidente di Confcommercio – che per Rimini diventano un obiettivo, raggiungibile solamente con il supporto di tutti".

Ecco perché "tutta la provincia, e oltre, ha davanti una grande opportunità data da un aeroporto internazionale che mostra una netta crescita per quanto riguarda rotte, compagnie e passeggeri grazie all’impegno della proprietà che dà un valore aggiunto al territorio". Tuttavia, secondo Zanzini, "lo sviluppo dell’infrastruttura non può essere demandato esclusivamente al gestore e non può essere solo quantitativo: Rimini deve fare la sua parte partecipando attivamente a questa accelerazione, mettendo sul piatto un brand sempre più appetibile, promozione e servizi turistici adeguati ad una clientela di buon livello per raggiungere il definitivo riposizionamento del nostro turismo nazionale e internazionale durante tutto l’arco dell’anno". Secondo Zanzini è importante "accelerare attraverso una sinergia tra istituzioni pubbliche, associazioni di categoria, cittadini e imprese per rendere sempre più l’aeroporto una leva centrale del definitivo rilancio del settore turistico. Ci faremo promotori di un tavolo di confronto con tutti gli stakeholder" del territorio. "Siamo certi – sottolinea invece l’ad Corbucci – che poter contare sulla collaborazione di Confcommercio provinciale, uno degli stakeholder più importanti e rappresentativi del territorio romagnolo, sarà di notevole importanza, in termini di sinergia, per il piano di crescita e di sviluppo strategico dell’aeroporto Fellini".