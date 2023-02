Un ’patto’ per riconciliare le vittime e i carnefici

La chiamano "giustizia riparativa". Ci sono voluti oltre trent’anni per arrivare a questa riforma, pensata per favorire una riconciliazione tra chi si macchia di un crimine e la sua vittima, e anche (per alcuni casi) un risarcimento per i reati commessi. Ma le procedure da attuare per la giustizia riparativa – anche grazie alla riforma Cartabia – ora sono realtà, e Rimini diventerà la prima in Emilia Romagna a sperimentarle. "Rimini sarà pioniera in regione di quella che va considerata una grande conquista civile", ci tiene a sottolineare Palma Mercurio, nuova direttrice del carcere riminese. Che ieri ha firmato il protocollo con il Comune di Rimini, l’ufficio di esecuzione penale, il centro di giustizia minorile e la cooperativa sociale L’Ovile di Reggio Emilia, che consentirà di aprire uno sportello dedicato e avviare così i primi colloqui tra gli autori dei reati (siano essi già condannati e in carcere, o sottoposti a pene alternative) e le loro vittime. Gli operatori, attraverso colloqui con le parti e la collaborazione con consulenti e mediatori culturali, organizzeranno i colloqui preparatori. Se ci sarà, da entrambe le parti, la volontà di una riconciliazione, "a quel punto – spiega Valerio Maramotti della cooperativa L’Ovile, impegnata da molti anni in progetti per i detenuti – faremo incontrare il reo con la sua vittima o i suoi familiari". Non sarà solo un incontro simbolico: ci sarà una vera e propria riparazione (da qui la definizione di ’giustizia riparativa’) del reato. Che potrà andare da una dichiarazione ufficiale di scuse fino al risarcimento economico del danno, in aggiunta a quello già disposto dai giudici. In cambio, chi si è macchiato di un crimine potrà ottenere uno sconto sulla pena definitiva o anche il riconoscimento delle attenuanti (nel caso sia ancora a processo).

"Ma uno dei grandi obiettivi della giustizia riparativa – spiega la Mercurio – è, prima di tutto, favorire il reinserimento nella società di chi ha commesso il crimine e sociale. Ed evitare il pericolo di recidiva". Non meno importante "gli effetti che la riconciliazione producono sulla vittima. E ce lo insegna bene l’esperienza della figlia di Aldo Moro, Agnese". Ieri la firma del protocollo per la giustizia riparativa che, osserva l’assessore alla protezione sociale Kristian Gianfreda, rientra "nel percorso, già avviato da tempo a Rimini, di attenzione e cura verso i detenuti". Un percorso di cui fanno parte le attività svolte ai ’Casetti’, come il Caffè corretto che punta a stimolare i rapporti tra i detenuti coinvolgendo una cinquantina di loro con incontri in biblioteca, le proiezioni di film con Cinema d’evasione, "i vari progetti per il reinserimento sociale e lavorativo", le attività di rieducazioni con gli uomini condannati per maltrattamenti contro donne e familiari. Con questo protocollo "puntiamo a superare la logica del castigo", osserva Gianfreda. Facendo propria una delle maggiori lezioni di don Oreste Benzi, che ripeteva sempre: "L’uomo non è il suo errore".

Manuel Spadazzi