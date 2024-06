Un patto tra riccionesi e amministrazione per la cura della città

Un patto tra i cittadini e l’amministrazione comunale per la "cura, la gestione e la rigenerazione dei beni comuni". Questo il tema al centro degli incontri organizzati dal Comune di Riccione e che avranno come focus il nuovo regolamento dedicato ai progetti di cittadinanza attiva. Domani alle 21 il primo incontro si svolgerà al Centro della Pesa . Gli incontri proseguiranno poi martedì al Centro di quartiere San Lorenzo (viale Bergamo, 2) e mercoledì al Centro di quartiere Fontanelle sempre alle 21. Obiettivo del regolamento, spiega l’amministrazione comunale in una nota, è "promuovere l’impegno civico e la partecipazione attiva della comunità che intende impegnarsi in progetti di sostegno sociale e di cura del patrimonio pubblico per la cura, la gestione e la rigenerazione dei beni comuni urbani".