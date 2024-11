Un percorso ciclopedonale dedicato alla famiglia Gentili

Dalla famiglia Gentili a Guido Cohen fino a Gae Aulenti e Gino Zannini e altri ancora. Cambia la toponomastica della città: nuovi nomi e cognomi – in ricordo di figure che hanno un forte legame con Rimini – spuntano su targhe e cartelli. La Giunta ha approvato alcune nuove intitolazioni di spazi pubblici dedicati a personaggi noti. Tra le novità, il percorso ciclopedonale "Cantieri Gentili" situato in via Destra del Porto, nel tratto compreso tra il faro e il porto, che rende omaggio alla storica famiglia Gentili, ‘dinastia’ di costruttori navali che ha svolto un ruolo di primo piano per lo sviluppo di Rimini. Un altro percorso ciclopedonale, tra viale Cormons e viale Trento a Marina centro, sarà dedicato al pittore Armido Della Bartola, scomparso nel 2011. Due sono invece le aree verdi che entreranno nella toponomastica. La prima è il giardino situato all’incrocio tra via Filippo Re e via Ermete Novelli, che diventerà un ricordo di Gino Zannini, politico e parlamentare riminese. La seconda area verde è il giardino posizionato in viale Giuseppe Mazzini, all’angolo con Ciro Menotti, di fronte all’anagrafe di Viserba. Quest’altra area verde sarà intitolata a Guido Cohen, vittima delle leggi razziali, commerciante riminese di origine ebraica, deportato ad Auschwitz. Tre invece le rotatorie che acquisiranno un nome, come quella ubicata tra via Melozzo da Forlì e via Donato Bramante, che sarà intitolata all’architetta e designer Gae Aulenti (foto), che ha progettato gli uffici della Provincia. La rotonda situata tra via Giorgio Ambrosoli e via Gerolamo Cardano prenderà invece il nome dell’artista Leonida Casartelli. Completa l’elenco la "rotonda della Cava", situata tra viale Euterpe, via Urano e via Saturno. Una denominazione scelta attraverso un percorso partecipativo che ha coinvolto le scuole Bertola.