Un pezzo d’America in corso d’Augusto

Una storia di famiglia e di commercio. Lombardi abbigliamento per bambini diventa bottega storica. Una famiglia importante per il commercio riminese, che vide Oreste Lombardi ottenere successo a Boston all’inizio del ’900. Rientrato a Rimini aprì il negozio di scarpe in via Garibaldi. Oreste trasmise la passione alle figlie Leonda e Loida che giovanissime aprirono nello storico palazzo di corso d’Augusto 94, un negozio di accessori da donna. Cappelli da signora, guanti e borse di alta qualità. Poi arrivò la guerra e quando le bombe smisero di cadere, Rimini era cambiata. Il negozio di moda riaprì dopo pochi anni ma le signore riminesi non avevano più né le abitudini né le possibilità economiche del periodo prebellico. Leonda e Loida non alzarono bandiera bianca, anzi decisero di dedicarsi alla vendita di abbigliamento per bambini. Fu un successo tanto che l’attività andò avanti nel corso de decenni successivi arrivando fino ai nostri giorni grazie anche al merito dell’attuale gestione affidata a Isabella Magnani. Figlia di Leonda, dalla madre e dalla zia ha ereditato la passione. Isabella è praticamente nata in negozio. A 18 anni era in società, in seguito la specializzazione in abiti da cerimonia tra 0 e 16 anni.