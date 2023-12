Un pezzo di storia. La copia del manoscritto che ha incantato Mattarella è made in Rimini

Un pezzo di storia. In senso figurato, ma anche letterale. Già, perché al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della visita di Stato di mercoledì a San Marino, è stato mostrato proprio questo: un pezzo di storia. L’ambasciata d’Italia ha infatti portato ed esposto sul Titano il manoscritto altomedievale F III 16, scritto a Bobbio e conservato a Torino nella biblioteca nazionale universitaria, in quanto il più antico testimone – risale al decimo secolo – della Vita Sanctorum Marini et Leonis, cioè del racconto che tramanda la storia del santo fondatore dell’antica Repubblica. Nella circostanza è stato mostrato al presidente il prototipo del facsimile di questo codice. A realizzarlo è stata un’azienda riminese, eccellenza italiana del settore: la Imago, realtà guidata dal ceo Barbara Bertoni che si occupa proprio della riproduzione di antichi manoscritti.

Il testo è stato illustrato al presidente Mattarella da Maria Giovanna Fadiga, filologa e ambasciatrice italiana a San Marino. È stata lei, davanti alla teca che conserva le pagine del manoscritto a Palazzo pubblico, a spiegarne i contenuti. "Un momento piacevole – osserva la professoressa Fadiga – Il presidente si è mostrato molto interessato, evidentemente siamo riusciti a stimolare la sua curiosità. Non vedevo l’ora di raccontare la storia di quel manoscritto al capo dello Stato che rappresentiamo: è stata una bella esperienza". L’ambasciatrice ha ricordato a Mattarella la candidatura del manoscritto a Memoria del mondo Unesco. E la conversazione col presidente della Repubblica italiana si è conclusa con una promessa: "Verremo a Roma a portarle il ‘numero uno’, cioè il primo facsimile vero e proprio".

Al Quirinale c’è già stata Barbara Bertoni: Imago è una sua ‘creatura’ che nel tempo le ha dato grandi soddisfazioni. "Nel 2011 – ricorda il ceo – mi recai dal presidente Napolitano per consegnargli il facsimile di un manoscritto autografo di Alessandro Manzoni, che risale ai tempi dell’unità d’Italia. Il ministro Broglio chiese a Manzoni di scrivere un testo sulla lingua che doveva essere adottata in Italia, poi il volume fu donato alla principessa Margherita di Savoia in occasione delle sue nozze con Umberto I". Non solo: altri libri sono stati consegnati personalmente da Bertoni a due pontefici, Benedetto prima e Francesco poi. "Momenti di cui vado orgogliosa. Il complimento più bello che possiamo ricevere? Quando ci viene detto che non si riesce a distinguere l’originale dal facsimile". Anche perché la realizzazione del facsimile di un manoscritto antico richiede anni di lavoro. "Ci sono varie fasi, dalla ricerca dei testi agli accordi con le istituzioni in cui sono conservati, per passare poi a quella produttiva".

Un lavoro artigianale che passa dalla digitalizzazione del testo originale, dalla rilegatura, dall’applicazione dell’oro quando prevista e naturalmente dalla stampa. Nella sede di Rimini – in cui lavorano una decina di persone – c’è anche una sala dedicata all’invecchiamento dei testi. "Tra i nostri clienti – rivela Bertoni – ci sono grandi realtà come la Treccani, ma anche collezionisti privati". Imago ha realizzato nove riproduzioni della Divina Commedia. Un’eccellenza riminese che si occupa di storia. "E della bellezza. Noi lavoriamo con la bellezza. Una grande responsabilità, ma anche un privilegio".

Giuseppe Catapano