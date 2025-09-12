Un piano contro i lupi. FdI: "Con questa legge sarà possibile ridurli"

"Un piano di contenimento laddove vi è una reale emergenza legata ai lupi. Ora sarà possibile, le Regioni potrebbero essere più coraggiose nell’affrontare la questione". A dirlo la senatrice Mimma Spinelli, di Fratelli d’Italia, dopo l’approvazione al Senato della nuova legge sulla montagna che prevede misure speciali per le zone montane. L’articolo 13 della legge fa riferimento al – recente – provvedimento adottato dall’Europa in materia di lupi, che ha previsto il declassamento degli animai da specie particolarmente protetta a ’solo’ protetta.

"Quando parlo di nuove possibilità offerte da questa legge mi riferisco in particolare alla tutela dei boschi, dei pascoli, alla gestione della fauna selvatica e alla conservazione degli habitat naturali, che prevede anche la definizione annuale del tasso minimo di prelievi di lupi, che garantisca in maniera soddisfacente il mantenimento dei lupi. Dopo tanti anni di promesse, finalmente grazie al governo Meloni abbiamo uno strumento normativo utile alla valorizzazione dei territori montani". Un provvedimento richiesto da tempo nel Riminese, sia dalle aziende agricole che hanno perso numerosi capi di bestiame predati dai lupi, sia dai residenti. Sono diventati sempre più frequenti gli attacchi dei lupi contro i cani e altri animali da compagnia. Si sono costituiti comitati e sono state raccolte firme contro l’emergenza lupi nel Riminese. "Credo – continua Spinelli – che sia necessario ora avere il quadro concreto delle varie situazioni. Che significa potersi basare su dati reali sulla popolazione dei lupi e sui loro comportamenti. Laddove vengano evidenziate situazioni di emergenza, servono azioni congrue, non ideologiche. Ogni azione va accuratamente valutata, ma oggi le Regioni hanno gli strumenti e dovrebbero anche avere maggior coraggio. Va garantito un equilibrio tra natura e uomo. Le aziende hanno subito tanti danni per la perdita di capi di allevamento, tanti sono i danni indiretti che hanno pesato sulla loro sopravvivenza".

Andrea Oliva