"Un piano per riqualificare le nostre scuole dell’infanzia"

"Sull’edilizia scolastica nella precedente amministrazione è stato fatto un errore di calcolo, perché con il trend delle nascite in calo, già ora abbiamo diverse aule in più, alle quali si aggiungono le altre dieci previste nel plesso da costruire in viale Panoramica. Di contro non si è usufruito dei Pnrr disponibili per le strutture dell’infanzia, che ne avrebbero avuto necessità per la riqualificazione alla quale ora provvederemo noi". A tirare le somme è l’assessore alla Scuola e Servizi educativi, Sandra Villa, alla luce degli ultimi dati anagrafici pubblicati martedì, che vedono la fascia 0-14 anni calare ancora dall’11,71 per cento del 2020 al 10,58 per cento di ora (4.105 iscritti scesi a 3.666) , tendenza d’età scolare che va avanti da alcuni anni per il costante calo delle nascite. Ma la situazione sotto i dieci anni presenta un trend "molto più grave" secondo la Villa che osserva: "I bambini che oggi sono in prima elementare sei anni fa erano nati, i dati dunque erano chiari da allora, quindi si può programmare in tempo. L’unica variabile, ma molto limitata, è dovuta al compenso alle famiglie immigrate con figli, anche da altri comuni". Quindi cos’è accaduto? "È successo che per scelte precedenti, in base alle quali arriveranno altre dieci aule nella nuova scuola di viale Panoramica, quando e se si decidesse di procedere, a pieno regime, avremo tantissime aule in più rispetto alle necessità. Ne avanzano già ora, anche se comunque non restano vuote, perché utilizzate come laboratori e per altre attività. È stato fatto un investimento tutto spostato sulle scuole primarie, con scelte importanti, che non hanno però tenuto conto dell’andamento demografico già molto chiaro".

La Villa va oltre: "La cosa più grave – afferma – è che tutti i Pnrr, usciti prima del 2022 sui nidi e sul restauro e costruzione di scuole per l’infanzia, siano andati persi, perché ci si è limitati alle primarie, senza investire affatto sull’edilizia della prima infanzia. Quindi mentre i Comuni vicini inaugurano nidi innovativi, noi abbiamo strutture che hanno bisogno d’interventi manutentivi e riqualificazione. Nonostante la mancanza di Pnrr, abbiamo previsto interventi sulla ristrutturazione dei nidi e scuole per l’infanzia, comunque accoglienti. Mi chiedo perché non siano state distribuite le risorse che l’ Europa ci dava in quel momento per questo. L’investimento sulla fascia 0-6 (otto plessi in tutto tra nidi e materne) è diventato determinante anche in un’ottica di calo demografico, soprattutto per le scelte che devono fare i genitori. Abbiamo in programma un percorso per la riqualificazione delle strutture".

Nives Concolino