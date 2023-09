Un piano per sostituire 40 pini in ‘salotto’

Un piano pluriennale per la cura e la sostituzione dei pini in viale Ceccarini. Ad approvarlo ci ha pensato il commissario prefettizio Rita Stentella. Si tratta di un atto di indirizzo che parte dallo stato di fatto emerso dopo il monitoraggio e le prove svolte nel febbraio scorso per verificare la stabilità delle alberature. C’è una relazione formalizzata da Geat in municipio il 27 settembre in cui si mostra come vi sia una dozzina di alberi a rischio crollo per i quali si prospetta il taglio. La commissaria non si è fermata a questo. Ha voluto andare oltre l’immediato perché tolti i dodici pini a rischio ve ne sono altri 28, vecchi, che non godono di buona salute. Innanzitutto, si legge nell’atto di indirizzo: si tratta di un patrimonio arboreo di circa 70 anni, presente prima dei condomini, dei marciapiedi, dei locali e del traffico. Cambiamenti che ne hanno minato la salute. "Dal punto di vista prettamente arboricolturale – è scritto nell’atto di indirizzo –, l’analisi... ha evidenziato l’esistenza di una sequenza storica di tagli, che ha portato alla luce una forte disomogeneità del trattamento nel tempo, in conseguenza delle modifiche della sede stradale e dal transito di mezzi sempre più ingombranti, seguita poi dalla riduzione dell’intensità manutentiva (anche per le difficoltà oggettive di operare nell’area in esame), da cui deriva un generale e diffuso squilibrio delle parti aeree con chiome fortemente condizionate dai pesanti interventi cesori, strozzature determinate dai tiranti preposti al sostegno di luminarie, insegne e rete elettrica di servizio all’attività turistico-ricreativa".

Oggi, oltre ai dodici pini "che non hanno superato la verifica e necessitano pertanto di abbattimento" serve un piano "che si ponga l’obiettivo di ricostruire l’architettura vegetale originale". Le azioni sono due: cura e abbattimenti laddove necessario. La prima fase durerà tra i 5 e i 20 anni. Verranno svolte verifiche continue e a cadenza annuale o biennale per cercare di riequilibrare le chiome e rigenerare le radici. Dove le azioni non saranno sufficienti arriverà "l’abbattimento di quei soggetti ritenuti compromessi". La seconda fase sarà il ripopolamento del verde "attraverso la messa a dimora di giovani pini già formati in vivai convenzionati (appositamente coltivati per il contesto in esame), da porre a dimora nelle aree previste secondo un preciso ed attento controllo della posizione d’impianto". La commissaria intende muoversi per tempo tanto che l’atto di indirizzo mira a individuare un vivaio che fin da oggi coltivi 40 pini per le sostituzioni che si presenteranno necessarie nei prossimi anni.

Andrea Oliva