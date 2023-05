Un piano speciale per gli ingombranti

Seminterrati e garage invasi dal fango hanno prodotto una gran quantità di rifiuti ingombranti da smaltire. Per gestire l’emergenza rifiuti che si sta vivendo in città negli ultimi giorni Hera comunica che il ritiro degli ingombranti è regolarmente attivo. Le utenze che sono rimaste vittima di allagamenti ed hanno materiali e oggetti da buttare, portati il più delle volte a ridosso della strada per liberare i seminterrati, possono contattare il servizio clienti di Hera la numero 800999500, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e al sabato dalle 8 alle 18. Non ci sono limiti alla quantità di materiale da esporre, precisano dal municipio. Ai cittadini viene tuttavia chiesto di separare le diverse tipologie di rifiuto, ovvero gli ingombranti, il materiale misto indifferenziato, e gli apparecchi elettrici ed elettronici. Per il recupero si chiede inoltre di mettere i rifiuti su suolo pubblico o strade accessibili ai camion.