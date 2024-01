Un pienone di volée e turisti. Happyfania a quota 4mila

Oltre 4.000 le presenze turistiche negli alberghi registrate tra Bellaria Igea Marina e Rimini, avendo coinvolto 15 strutture per ospitare 60 società provenienti da tutta Italia. Un pieno di schiacciate, volée e turisti per l’undicesima edizione di Happyfania Volley, il torneo di pallavolo giovanile nazionale organizzato da Kiklos in collaborazione con Dinamo Pallavolo Bellaria. Un inizio anno con il botto grazie ai ben 1.800 partecipanti. "Siamo molto soddisfatti – commenta Rossano Armellini, socio fondatore di Kiklos – per la crescita di quest’evento, l’unico torneo indoor che organizziamo e che dall’anno scorso è cresciuto del 20%. La risposta da parte delle società di pallavolo di tutta Italia è stata entusiasmante, tant’è che abbiamo registrato il record di squadre iscritte, ben 100".

Tante partite e divertimento, e la gradita festa serale Happyfania Dance in piazza Pascoli a Viserba, con dj set e animazione.

"Siamo molto contenti – fa eco Giacomo Gentili, socio fondatore di Kiklos e allenatore professionista – perché Happyfania Volley si sta confermando un torneo rinomato nel panorama pallavolistico giovanile; sono arrivate società con tradizioni importanti, partecipando in diverse categorie di gioco e questo non può che riempirci d’orgoglio". Al Palazzetto dello Sport di Bellaria Igea Marina si sono svolte le finalissime di cinque categorie di gioco. Le restanti due finali si sono svolte a Viserba presso la palestra Rinaldi. I grandi eventi Kiklos continuano con la prossima manifestazione in programma a Bellaria Igea Marina, lo Young Volley on the beach, dal 26 al 28 aprile.