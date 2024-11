Un pienone trainato da judo e tiro con l’arco

Nel ponte di Ognissanti Riccione è invasa da 400 atleti di judo e tiro con l’arco provenienti da tutti Italia. Tra gli ospiti il campione olimpico di judo Hidayet Heydarov, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi. Quest’anno infatti ha conquistato anche l’oro al Campionato del mondo di judo e agli Europei. Al Playall è tuttora in corso la prima edizione invernale di Green camp new generation di judo organizzata da Elio Verde con il patrocinio della Federazione italiana judo lotta karate arti marziali, riservato alle categorie giovanili, maschili e femminili, dai 10 ai 14 anni. In pedana 250 atleti di tutta Italia, guidati da maestri di fama internazionale come il coreano Jang Yong Soo. Tra i partecipanti anche tre giovanissimi judoka della Fispic (Federazione italiana sport paralimpici per ipovedenti e ciechi). Protagonista del weekend sportivo è anche il tiro con l’arco col torneo interregionale in corso anche oggi nella palestra di viale Portofino. Organizzato da Arco club Riccione, vede la partecipazione di circa 150 atleti, delle categorie maschili e femminili, dalle giovanili ai master.