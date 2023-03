Un Pirandello virtuale: niente attori in scena, si usano cuffie e visori

Tramite cuffie e visori il pubblico si trova a essere non più a teatro, ma all’interno del lussuoso appartamento dove si svolge la storia, più precisamente all’interno del corpo di uno dei personaggi, che vede e ascolta tutto. Va in scena al Teatro Astra (in doppia replica, alle 17 e alle 21, entrambe sold out) di Bellaria Così è (se vi pare), lavoro di Pirandello tra i classici del Novecento che diventa realtà virtuale grazie a regia e interpretazione di Elio Germano. "È il primo spettacolo completamente virtuale – spiega la direzione artistica – senza attori e attrici presenti fisicamente, del cartellone: una commistione tra cinema e teatro perfetta alla vocazione del luogo. La fruizione avviene infatti con appositi visori. Attraverso la visione simultanea lo spettatore si trova immerso nella stessa vicenda a cui assistono gli altri, ma può scegliere lui dove e cosa guardare".