Un poker da urlo per lanciare il Film Festival

Un poker di titoli da urlo in cartellone al Cinema Astra nel mese di aprile. Il palinsesto – a cura dell’associazione 4Terzi Aps - propone il trionfatore ai Premi Oscar Everything everywhere all at once di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, detti The Daniels (domenica alle 21). Poi Tàr di Todd Field, vorticoso ritratto di una direttrice d’orchestra (la splendida Cate Blanchet) lesbica e manipolatrice (martedì 11), per proseguire con Gli spiriti dell’isola di Martin McDonagh (martedì 18 aprile). La rassegna si chiude domenica 23 aprile con l’acclamato The Whale di Darren Aronofsky, Premio Oscar per la miglior interpretazione maschile a Brendan Fraser.

Il grande schermo a Bellaria non andrà però in letargo: tornerà al Bellaria Film Festival a maggio.