Un pomeriggio di danza per tutti

Una giornata all’insegna della danza, pensata per tutta la famiglia. Sabato alle 18 il Teatro Astra coinvolge "bambini, adulti e nonni, in uno spettacolo di danza, un’atmosfera giocosa e divertente sulle musiche di Brahms, Shostakovic, Chopin, Tchiajcovsky". Si tratta della messa in scena di una delle favole più popolari dei fratelli Grimm, I Musicanti di Brema. Le coreografie sono affidate a Sonia Ferlini della scuola di Danza Tilt e saranno interpretate dalle allieve di danza classica dei corsi avanzati della scuola di danza Tilt di Rimini e Bellaria.