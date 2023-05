Un pomeriggio tra i sentieri che circondano il fiume Conca: dobbiamo averne più cura

Ognuno di noi almeno una volta ha passato un pomeriggio sui sentieri attorno al fiume Conca. Che sia stato con gli amici, con i nonni o con i genitori, per tutti il Conca è sempre stato pronto a regalarci pomeriggi stupendi e tramonti bellissimi, insieme alle persone che amiamo. Tutti, almeno una volta, hanno fatto il bagno nel Conca. Il Conca si è sempre dimostrato nostro amico, ma noi non lo stiamo trattando bene perché ci sono bottiglie di plastica in giro per i sentieri e ciò può diventare un problema. Per questo dobbiamo riflettere su cosa vogliamo lasciare a chi verrà dopo di noi: sentieri puliti dove prendere una boccata d’aria, girare in bicicletta, passare bei momenti insieme, oppure un semplice ricordo di ciò che era? A tal proposito vorremmo invitare anche il Comune di Misano a installare più bidoni per i rifiuti, lungo i sentieri del Conca, anche se non servono bidoni per capire che inquinare è sbagliato! Dobbiamo rispettare la natura, perché il Conca è un pezzo della nostra storia. Pensiamo prima di agire e se capiamo che ciò che facciamo è sbagliato, cerchiamo un bidone vicino oppure aspettiamo di rientrare a casa.

Simone Dardi, Cesare Lazzari, Amon Giampaoli, Leonardo Oppioli, Davide Salemme, Kostiantyn Mordiak 2 D