Un ponte da paura per Halloween: festa anche nei parchi

Un brivido formato famiglia attraversa Italia in Miniatura a Rimini, Oltremare a Riccione e l’Acquario di Cattolica, per tutto il ponte di Ognissanti, dal 29 ottobre al 2 novembre inclusi.

A Oltremare uno spaventapasseri gigante e la strega truccabimbi a disposizione dei più piccoli, e tutti i giorni il Family Experience Park propone gli affascinanti appuntamenti con gli animali.

Per Halloween Italia in Miniatura sarà infestata da creature ‘gigantesche’ tra sirene monumentali nei mari, mummie e zombie fuori misura in Piazza Italia, grandi gatti neri e troll delle Alpi. Spettacoli non stop dalle 11 alle 16 con clown strampalati, incantatrici e domatori di bolle di sapone giganti, giocolieri e trampolieri. All’Acquario di Cattolica c’è una mostra da paura con insetti riprodotti in resina ingranditi fino a 200 volte.