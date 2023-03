Un ponte tra le due sponde dell’Adriatico

Riccione e la Croazia insieme per stregare i turisti. Il progetto si chiama Fast, Fishery and sustainable tourism, e prevede la collaborazione di municipi e realtà associative tra l’Italia e la Croazia. Riccione è l’ente capofila, mentre del gruppo fanno parte Fano, Caorle, la cooperativa Mare, il municipio di Vela Luka, Novigrad e la Fischer cooperative Istra. Il drappello italo-croato ha deciso di bussare in Europa per chiedere il finanziamento del progetto con un contributo di 1,6 milioni di euro. L’obiettivo è quello di destagionalizzare e potenziare il turismo costiero, puntando sulla vacanza esperienziale, quella che va per la maggiore negli ultimi anni. Il turista vivrà l’identità dei luoghi, la marineria, la storia, i percorsi e i personaggi avvicinandosi al patrimonio culturale già presente nei luoghi, ma da valorizzare. La particolarità del progetto Fast sta nel fatto che i Comuni non penseranno per sé, e questo apre nuovi fronti anche per i turisti che potrebbero ritrovarsi con una vacanza da vivere su ambo le sponde dell’Adriatico. Cosa che per i municipi coinvolti potrebbe portare anche a collegamenti e prospettive nuove fino a oggi mai calcate.

A dire il vero Riccione un pensierino alla Croazia lo aveva già fatto nel 2001. Erano i tempi in cui imprenditori modenesi e bolognesi, con il sostegno del Comune miravano ad accaparrarsi un’isoletta in Croazia per farne la sede di un casinò. Tra Riccione e l’isola con le roulette i collegamenti sarebbero stati continui. Ci fu anche la spedizione in motoscafo con il sindaco Daniele Imola in un pomeriggio di agosto, ma quando i nostri arrivarono dall’altra parte dell’Adriatico, l’isoletta se l’era già comprata un birraio slovacco facendo naufragare il sogno. I tempi sono cambiati e oggi al posto delle puntate a suon di fiches la nuova frontiera si chiama Blue economy, ovvero la promozione di uno sviluppo economico sostenibile attraverso politiche verdi e innovative. Al posto del tavolo verde piace il racconto del pescatore o una uscita in mare a caccia di seppie.

Grazie a Fast sarà possibile realizzare anche eventi enogastronomici legati ai prodotti ittici locali e valorizzare le barche storiche, cosa che per Riccione fa rima con Saviolina. "Sono particolarmente soddisfatta della nostra presenza come Comune capofila – dice la sindaca Daniela Angelini –. Un progetto che rispecchia l’idea di valorizzazione della nostra cultura e identità a servizio del turismo. La partecipazione è una preziosa occasione di confronto con realtà come Caorle, Fano, Vela Luka e Novigrad. L’adesione di realtà diverse da Riccione possono far crescere il nostro turismo. Gli scambi ci permettono di aprire e andare oltre i propri confini".

Andrea Oliva