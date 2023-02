Un premio agli alunni che vanno a scuola in bici

Tutta Verucchio si ‘illumina di meno’ per risparmiare energia. Così il paese – anche in modo originale – risponde all’iniziativa lanciata da Caterpillar e Rai Radio2. Il Comune spegnerà simbolicamente le luci della rocca malatestiana, e insieme all’istituto comprensivo Ponte sul Marecchia invita alunni e genitori a recarsi a scuola in maniera sostenibile: chi giovedì lo farà a piedi e in bici riceverà uno speciale adesivo realizzato dall’amministrazione e consegnato agli studenti dalle guardie ecologiche volontarie. La sindaca Sabba: "Abbracciate sempre più la mobilità lenta".